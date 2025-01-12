حنان مطاوع تروج لمسلسل" صفحة بيضا " وتطلب من جمهورها هذا الأمر

روجت الفنانة حنان مطاوع لمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “ صفحة بيضا"، حيث نشرت البوستر الرسمي للمسلسل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأعلنت عن بدء عرض المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما طلبت من جمهورها متابعة العمل.

ويضم العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما في مقدمتهم حنان مطاوع، وتصميم البوستر يعكس أجواء المسلسل الغامضة ويجمع أبطاله الرئيسيين، مما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للكشف عن مزيد من التفاصيل حول العمل المرتقب.

حنان مطاوع في مسلسل صفحة بيضا

وتلعب حنان مطاوع شخصية طبيبة تتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، وتربطها علاقة صداقة قوية بالفنانة مها نصار خلال أحداث العمل، وتحاول حنان أن تصل لحل لكل الأزمات التي ستمر بها ولكنها تفشل في البداية، وفي نهاية العمل تصل لما تريد.



مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى وبطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، عمر الشناوي، نور محمود، وعدد آخر من الفنانين.

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