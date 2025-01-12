لا يفوتك ثوابها.. موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًَا

يبحث البعض عن موعد صيام الأيام البيض الثلاثة من شهر رجب لعام 1446 هجريًّا، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل، ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء الأيام البيض والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

موعد الأيام البيض في شهر رجب

الإثنين ١٣ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٣-١-٢٠٢٥م

الثلاثاء ١٤ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٤-١-٢٠٢٥م

الأربعاء ١٥ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٥-١-٢٠٢٥م

الأزهر للفتوى يوضح فضل صيام الأيام البيض

من جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن سيدنا رسول الله ﷺ، رغب أُمَّته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر صفر أيام: السبت، والأحد، والاثنين.

فمن واظب على صيام هذه الأيام كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود]



المراد بالأيام البيض وأصل تسميتها بذلك

الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر، ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا.

وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

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