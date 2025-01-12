الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

بعد استقرار الأحوال الجوية، بيراميدز يغادر أنجولا في طريق العودة إلى القاهرة

بعثة بيراميدز، فيتو
بعثة بيراميدز، فيتو

بيراميدز، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الأراضي الأنجولية الآن، في طريق العودة إلى القاهرة، عقب هبوط اضطراري تعرضت له طائرة الفريق، فجر اليوم، الأحد، بسبب الاضطرابات الجوية.

وينتظر وصول البعثة إلى القاهرة، صباح غد الاثنين، حيث تستغرق رحلة العود أكثر من 10 ساعات، على أن تتوقف البعثة ترانزيت في نيجيريا.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادي، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا، في أنجولا بهد سجله مروان حمدي.

طائرة بعثة بيراميدز تعود لمطار لواندا

بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة، حيث تبيت البعثة لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد عودتها الاضطرارية، إلى أنجولا عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررًا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين، وما يزال الجميع في انتظار ما ستفسر عنه الأحداث.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

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بيراميدز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز دوري أبطال أفريقيا أنجولا ساجرادا لسلطات الأنجولية لواندا

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