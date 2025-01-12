الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يناقش الاستعداد لتقديم ملف الإشهاد لخلو مصر من البلهارسيا

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اجتماعا  مع الدكتور رجاء حسين مدير عام المتوطنة، والدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمود خلف مدير إدارة الرعاية الأساسية وعدد من مدير الإدارات المعنية ومديري الإدارات الصحية ومسئولي المعامل ومسئولي الطب ، وذلك لمناقشة خلو مصر من “البلهارسيا”.

 

وأوضح دويدار أن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة للوصول لتلك المرحلة، واستهدفت ملايين المواطنين سواء بالفحص او العلاج او التوعيه من خلال خطة الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدًا للحصول على شهادة الإشهاد بخلو مصر من البلهارسيا مشيرا إلى أن تلك الجهود تنفذ بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

 

وحث "دويدار " الحضور  على بذل مزيد من الجهد تجاه مثل تلك المواضيع الهامة والتي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين.

 

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