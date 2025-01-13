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رياضة

بعد خروجه معارا، أرقام هزيلة للفلسطيني عمر فرج مع الزمالك

عمر فرج، فيتو
عمر فرج، فيتو

أعلن نادي ديجيفورس السويدي، التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الزمالك، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

ولم يستطع عمر فرج إقناع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك السابق، أو السويسري كريستيان جروس المدرب الحالي بمستواه الفني، ليرحل عن هجوم الأبيض معارا.

وكان عمر فرج قد انتقل للزمالك قبل بداية الموسم الحالي قادما من آيك السويدي في صفقة قدرت بنحو 1.2 مليون دولار.

وفي السطور التالية، نعرض أرقام عمر فرج في رحلته القصيرة مع الزمالك.

أرقام عمر فرج مع الزمالك 

شارك عمر فرج مع الزمالك في مباراتين بالدوري الممتاز بواقع 90 دقيقة لم يسجل أو يصنع خلالها. 

وفي كأس الكونفدرالية، لعب الفلسطيني مباراتين بواقع 80 دقيقة سجل خلالها هدفا وحيدا. 

وشارك في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي بواقع 14 دقيقة، لكنه لم يصنع أو يسجل أيضا. 

الزمالك يعلن رحيل عمر فرج 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في بيان رسمي، رحيل اللاعب الفلسطيني عمر فرج عن صفوف الفريق معارًا. 

 

وجاء بيان الزمالك كالتالي: "وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على إعارة الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لنادي ديجرفورس السويدي حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس على إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورحب الجهاز الفني بإعارة عمر فرج للحصول على فرصة أكبر للعب في الفترة المقبلة، وأنهى مجلس إدارة الزمالك كافة التفاصيل الخاصة بإعارة المهاجم للنادي السويدي". 

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