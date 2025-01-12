الأحد 12 يناير 2025
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أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية

السكك الحديد فيتو
السكك الحديد فيتو

طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى.

• النقل: ظاهرة خطيرة تتسبب فى أضرار للركاب 

وأكدت النقل أن هذه الظاهرة  تعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على الميزانية

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

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