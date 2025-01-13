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اقتصاد

أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025

إكسيد RX 2025، فيتو
إكسيد RX 2025، فيتو

أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025.. انضمت سيارات إكسيد RX 2025، لقوائم التصنيع المحلى، استجابة لخطة الحكومة المصرية التى تدعم زيادة الإنتاج المحلى وتوطين صناعة السيارات محليا، ووضع مصر على خطى التصنيع وقوائم التصدير، مما كثر البحث عن سيارات إكسيد RX 2025، التى انضمت فى التصنيع المحلى بداية من العام الجارى 2025.

أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025

وتتميز سيارات إكسيد RX 2025 بالعديد من التصميم العصرية والشبابية تساهم فى إنتشارها داخل السوق المصرى، ودفع الوكيل المحلى لتجمعها محليآ بعد كسب فئات كثيرة من المستهلك المحلى، ونحرص فى التقرير التالى رصد أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 وهى كالتالى:-

يصل سعر الفئة الاولى من سيارات إكسيد  2.380.000 جنيه

يصل سعر الفئة الثانية  2.780.000 

موصفات سيارات إكسيد RX 2025

حصلت سيارات إكسيد RX 2025 على محرك تيربو سعة 2.0 لتر قادر على إنتاج 254 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 385 نيوتن متر، ويعمل المحرك إلى جانب ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات، وفيما يخصنظام الدفع، تُجهز الفئة الأولى بنظام الدفع الأمامي، بينما تقدم الفئة الثانية بنظام الدفع الرباعي.

 

مواصفات الأمن والسلامة في سيارة إكسيد RX

نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD).


وسائد هوائية أمامية وجانبية.
 

نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS).

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أسعار وموصفات سيارات إكسيد RX 2025 سيارات إكسيد RX 2025 سيارات إكسيد إكسيد RX 2025
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