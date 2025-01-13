أسعار أوبل جراند لاند 2025، يتساءل الكثير من المستهلكين عن أسعار سيارات ومواصفات أسعار أوبل جراند لاند 2025، فى السوق المصرية بعد زيادة أسعار الكثير من الموديلات محليا، متاثرة بالجمارك وسعر العملة ووقف الاستيراد لفترات طويلة مما أثر بالسلب على زيادة أسعار السيارات.

وكانت أسعار أوبل جراند لاند 2025، تشغل فكر المستهلك المحلي بالتزامن مع العام الجديد لذا نرصدها فى التقرير التالى يضم أسعار ومواصفات سيارات أوبل جراند لاند 2025، فى السوق المصرية وكالتالى:-



أسعار أوبل جراند لاند 2025



TL+ Black edition مليون و920 ألف جنيه



زودت سيارات أوبل جراند لاند بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة سيارات أوبل جراند لاند 2025



وسائد وستائر هوائية جانبية للمقاعد الأمامية والخلفية

–فرامل مانعة للانغلاق

– نظام توزيع الفرامل

– نظام الاتزان الإلكتروني

– أنظمة مساعدة على الطرق الصاعدة

– نظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة

– نظام تجهيز الفرامل فى حالة الطوارئ

– نظام التعرف علي الإشارات المرورية

- نظام عرض وضبط السرعة حسب السرعة القانونية

– مثبت ومحدد سرعة

– فرامل يد كهربائية

– نظام ضغط الإطارات

– مرآة داخلية ذات تعتيم ذاتي أوتوماتيك

– مساند للمقاعد

– المقاعد الأمامية قابلة للتسخين

– مسند يد أمامي

– نظام دعم للقطنية بمقعد السائق كهربائيًا

– عجلة القيادة كهربائية

– تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية

مصابيح ضباب خلفية

– مصابيح إضاءة نهارية LED

– مصابيح خلفية LED

– مصابيح أمامية ذكية تفاعلية ECO LED

– نظام تشغيل وإيقاف المصابيح الامامية أوتوماتيك

– نظام التحكم الأوتوماتيكي في درجة وتوزيع الإضاءة العالية

– مرايات جانبية قابلة للتسخين والطي الكهربائي

– زجاج خلفي معتم

– حساسات ركن أمامية وخلفية

– حساسات للمسافات الأمامية والخلفية

– كاميرا خلفية 360 درجة

– حساسة للسرعة

– إمكانية دخول وفتح أبواب السيارة باللمس

- فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا مع وجود حساس قدم مساعدة

– نظام عزل لزجاج السيارة- مخرج العادم ثنائي

- وجنوط 18 بوصة.

– التحكم في الراديو ومستوى الصوت من خلال عجلة القيادة

– بدالات رياضية عبر بعجلة القيادة لنقل السرعات

– شاشة وسائط 10 بوصة

– إمكانية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاحن لاسلكي

– مدخل USB

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