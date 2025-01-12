لجان تفتيش من وزارة الرياضة لفحص شكاوى أعضاء مركز شباب التجمع الأول

توجهت اليوم لجنة مشكلة من المختصين بوزارة الشباب والرياضة إلى مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول لفحص ومعاينة شكاوى الأعضاء والمستفيدين من خدمات المركز.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن وجود لجان التفتيش في مركز شباب التجمع الأول، تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حتمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية والشبابية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وإحكام الرقابة على أعمال الهيئات الشبابية، والتحقق من تطبيقها للوائح والقوانين المنظمة لأعمالها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص شكاوى أعضاء مركز شباب التجمع الأول

وأضافت وزارة الشباب والرياضة بأن المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الرياضية والشبابية، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص شكاوى أعضاء مركز شباب التجمع الأول

والتقت اللجنة عددا من الأعضاء العاملين بالمركز والاستماع لشكواهم ضد مجلس إدارة المركز، والوقوف على طبيعة المشكلات التي يتضررون منها بالمركز، ومن المقرر استمرار قيام اللجنة في أعمالها بغرض فحص كافة الشكاوى والموضوعات ذات الشأن بالشكوى والتحقق منها.

لجان تفتيش وزارة الرياضة تفحص شكاوى أعضاء مركز شباب التجمع الأول

ختام السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو

فيما اختتمت وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للأداء الرياضى، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو، بالدورة التدريبية التى أقيمت بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2025.

واستهدف السيمنار إعداد وصقل مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو للمراحل العمرية المختلفة (البراعم، الناشئين، والشباب) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية حيث تم من خلالها تقديم برامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والعملي لتطوير مهارات المدربين وتعزيز قدراتهم على اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الشابة.

ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو

الجدير بالذكر أن السيمنار يأتي في إطار حرصها على دعم المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يهدف إلى بناء قاعدة رياضية قوية قادرة على تحقيق إنجازات على المستويين المحلي والدولي.

ختام فعاليات السيمنار الفني لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة الجودو

وتسعى وزارة الشباب والرياضة من خلال هذه المبادرات إلى رفع مستوى الأداء الرياضي في مختلف الألعاب، وتعزيز دور المحافظات في إنتاج أبطال رياضيين قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

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