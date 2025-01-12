أسعار وموصفات سيارات MG 2025

سيارات MG، يبحث راغبو شراء السيارات الحديثة عن أسعار سيارات MG بالسوق المصرية بالتزامن مع مطلع العام الجديد 2025، وبعد زيادة العديد من الطرازات خلال الأيام الماضية وكانت سيارات MG واحدة من السيارات التي ارتفعت أسعارها في السوق المصرية.

أسعار MG 7 موديل 2025

ونرصد فى التقرير التالى أسعار سيارات MG 7 موديل 2025، التى ارتفعت أسعارها نحو 65 ألف جنيه خلال شهر يناير الجاري، داخل المعارض المصرية، وهى كالتالى:-

يصل سعر الفئة الاولى Luxury مليون و665 ألف جنيه



حصلت سيارات MG7 السيدان كبيرة الحجم، على بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سى سى “تيربو” بقوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات من طراز «WDCT».

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لـ سيارات MG 7 موديل 2025

وسائل هوائية وجانبية

ونظام الثبات الإلكتروني

وأنظمة الفرامل والأمان

فرامل يد إلكترونية

نظام فرامل مؤقت

زودت السيارة بمصابيح ليد أمامية وخلفية، ومصابيح إضاءة نهارية، وإمكانية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيكيا، وضم المرايات الخارجية كهربائيا، وشبط المرايات الخارجية كهربائيا، ونظام التحكم في صوت العادم الرياضي، وحساسات خلفية للركن، ونظام كاميرا رؤية 360 مع الهيكل الشفاف، وجنوط 19 بوصة.



المواصفات الداخلية لسيارات MG

شاشة ثلاثية 30 بوصة

تكييف أوتوماتيكي ثنائي التحكم

إضاءة محيطة داخلية متعددة الألوان

وزر التحكم في الوضع الرياضي

بدالات لنقل الحركة

مخارج تكييف خلفية

إمكانية وضع مقاعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيا

امكانية طي المقاعد الخلفية

ناقل الحركة إلكتروني

عجلة القيادة من الجلد

سقف بانوراما قابلة للفتح

مسند يد أمامي وخلفي

ونوافذ أمامية وجانبية مزدوجة

مفتاح ذكي لدخول السيارة وتشغيلها

عجلة القيادة متعددة الوظائف

مثبت ومحدد سرعة

شاشة عرض 12.3 بوصة.

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