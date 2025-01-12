الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عبد الرحيم: فتح التقديم في مشروع العلاج لأقارب الصحفيين

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، فيتو

أكد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، أن المجلس وافق على الطلب المقدم من الزميل محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بفتح باب استخراج البطاقات العلاجية لأقارب الزميلات والزملاء الصحفيين اعتبارا من السبت المقبل 18 يناير 2025 حتى الخميس 6 فبراير المقبل.

 

وأعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر مد فترة تلقي طلبات الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حتى 6 فبراير المقبل.

 

الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تلقى الطلبات تتم يوميًا عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

 

 رسوم مشروع علاج الصحفيين 

وأكد «عبد الرحيم» أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

اشتراك الفرد  325 + 25 جنيه كارنيه.
الأسرة يتم إضافة 25 جنيه.
والأقارب أى فرد بـ200 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراك فش مشروع علاج الصحفيين علاج الصحفيين الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك وبلاك بولز في الشوط الأول

الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد 12 يناير 2025 (آخر تحديث)

أورلاندو يفوز على شباب بلوزداد ويتأهل رفقة الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال

بسبب شكري سرحان، طارق الشناوي يهاجم نقيب التمثيليين بعد تصريحات عمر متولي (فيديو)

الصحة: تطبيق قرار تطعيم الحمي الشوكية للمعتمرين بداية من 10 فبراير

نائب ترامب: هذا هو الثمن الذي ستدفعه حماس حال عدم التوصل لصفقة قبل 20 يناير

كلاسيكو الأرض، أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني

منوعات

المزيد

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «لنسفعا بالناصية»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة العلق

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

المزيد
الجريدة الرسمية