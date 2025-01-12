الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

بالقوة الضاربة، تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال ومان يونايتد
أرسنال ومان يونايتد

كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي فريق آرسنال، مع مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2024- 2025. 

وأسفرت القرعة عن مباراة ساخنة مبكرة بين آرسنال ومانشستر يونايتد في تلك المرحلة من الكأس.

ويستضيف ملعب "الإمارات" مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد لهذا الموسم.

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي
خط الوسط: مارتن أوديجارد، جورجينو، ميرينو.
خط الهجوم: جابرييل جيسوس، كاي هافيرتز، مارتينيلي.

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تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال 

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.
خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، مارتينيز.
خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.
خط الهجوم: جارانتشو، برونو فيرنانديز، راسموس هويلند.

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 موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 

تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 

ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن ثم بث مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد فيما أعلنت قناة "BBC One" التابعة للشبكة الشهيرة إذاعتها للمباراة في بريطانيا.

ويخوض آرسنال تلك المباراة بعد خسارته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، في حين أن مانشستر يونايتد تعادل بشكل مثير مع ليفربول بهدفين لمثلهما، الأسبوع الماضي، في الجولة العشرين من  الدوري الإنجليزي.

قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

وستجرى مراسم قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بمجرد انتهاء تلك المباراة، رغم أن مرحلة دور الـ64 مستمرة حتى الثلاثاء القادم.

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