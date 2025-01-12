البنك الأهلى يفوز على دياموند وديا بثنائية مدبولى وداو

انتهت منذ قليل مباراة البنك الأهلى ودياموند التجريبية الودية بفوز فريق البنك الأهلى بثنائية نظيفة أحرزها داو سيريل واحمد مدبولى.

جاء ذلك فى إطار استعدادات فريق البنك الأهلى لمواجهة الجونة المقبلة والمقرر لها فى الحادى والعشرين من شهر يناير الجارى ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



مشاركة محمد أبو جبل بعد غياب

وشهدت المباراة مشاركة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بعد الغياب بسبب الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية

وأيضا مشاركة مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مواجهة الأمس ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة 48 ساعة بناء على تعليمات طارق مصطفى المدير الفنى على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل.

الإسماعيلي والبنك الأهلي



وكان فريق البنك الأهلى حقق فوزا ثمينا على الإسماعيلي بهدف للاشيء، أحرزه ياو أنور، ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.