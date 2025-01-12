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رياضة

أبرزها ريال مدريد ضد برشلونة والزمالك مع بلاك بولز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ريال مدريد وبرشلونة،
ريال مدريد وبرشلونة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الأحد، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها مواجهة ريال مدريد وبرشلونة بنهائي السوبر الإسباني والزمالك وبلاك بولز بالكونفيدرالية.

 

نهائي السوبر الإسباني والقنوات الناقلة


ريال مدريد - برشلونة الساعة   21:00 مساء  SSC News HD  و SSC 1 HD  و SSC 1 SD وMBC مصر 2 وMBC 

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة


تامورث وتوتنهام  الساعة  14:30 مساء غير منقولة عربيًا

آرسنال ومانشستر يونايتد  الساعة  17:00 مساء على قناة Sport TV2

نيوكاسل يونايتد وبروملي الساعة  17:00 مساء غير منقولة عربيا 

ساوثهامتون وسوانزي سيتي  الساعة  18:30 مساء

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة 


أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وشباب رياضي بلوزداد  الساعة  15:00 مساء على قناة beIN Sports 2

دجوليبا المالي والترجي الرياضي التونسي الساعة  18:00 مساء على قناة  beIN Sports 2 

الهلال السوداني ويانغ أفريكانز التنزاني  الساعة  21:00 مساء على قناة  beIN Sports 6 

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة


أورابا يونايتد البوتسواني واتحاد الجزائر  الساعة  15:00 مساء على قناة  beIN Sports 5 

لواندا سول الأنغولي ونهضة بركان المغربي  الساعة 15:00 مساء على قناة  beIN Sports 6 

النادي القسنطيني الجزائري والنادي الصفاقسي  الساعة  18:00 مساء  على قناة beIN Sports 3

إنيما النيجري والمصري البورسعيدي الساعة  18:00 مساء على قناة beIN Sports 5

بلاك بولز  والزمالك   الساعة  18:00 مساء  على قناة  beIN Sports 6

جراف دي داكار وأسيك ميموزا الساعة  18:00 مساء على قناة  beIN Sports 8 

برافوش وسيمبا  الساعة  18:00 مساء على قناة  beIN Sports Xtra 2 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


لاس بالماس وخيتافي  الساعة  15:00 مساء  على قناة  beIN Sports Xtra 2 

أتلتيكو مدريد وأوساسونا 17:15 مساء beIN Sports 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 


جنوى وبارما الساعة  13:30 مساء علي قناة  AD Sports Premium 1

فينيسا وإنتر   الساعة 16:00 مساء  علي قناة  AD Sports Premium 1 

بولونيا وروما  الساعة  19:00 مساء علي قناة  AD Sports Premium 1 

نابولي وهيلاس فيرونا الساعة   21:45 مساء علي قناة  AD Sports Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


لوهافر ولانس الساعة 16:00 مساء علي قناة  beIN Sports 4 

تولوز وستراسبورغ   الساعة  18:15 مساء  على قناة  beIN Sports 4 

مونبلييه وأنجيه الساعة  18:15 مساء على قناة  beIN Sports 9 

باريس سان جيرمان - سانت إيتيان   الساعة 21:45 مساء على قناة  beIN Sports 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة 


لايبزيغ وفيردي بريمن الساعة  16:30 مساء  على قناة  Bein Sport 2 EN

أوغسبورغ وشتوتغارت الساعة  18:30 مساء على قناة  beIN Sports Xtra 3 

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 

 

سموحة ومودرن فيوتشر الساعة 19:00 مساء على قناة OnTime Sports 1 

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مواعيد مباريات اليوم الاحد نهائي السوبر الاسباني ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد بلاك بولز الموزمبيق والزمالك

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