أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام سموحة بالدوري

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل مودرن سبورت أمام سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: نادر هشام، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد أميسي، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف، ارنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، باسم علي، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

مباراة مودرن سبورت وسموحة

ويحل بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق سموحة على ملعب ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري نايل.

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