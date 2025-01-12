الأحد 12 يناير 2025
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سياسة

برئاسة علا الشافعي، إعادة تشكيل لجنة الدراما بالأعلى للإعلام

الكاتبة الصحفية علا
الكاتبة الصحفية علا الشافعي، فيتو

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الدراما.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 
 علا كمال السيد الشافعي - عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسًا للجنة.
وعضوية كل من: ماجدة موريس جرجس – كاتبة وناقدة فنية،  سارة محمد نعمة الله حنفي - ناقدة وصحفية، رانيا صالح يوسف عبدالباقي - ناقدة فنية، أحمد إبراهيم علي الشريف - شاعر وروائي وناقد أدبي،  زين العابدين خيري شلبي - كاتب صحفي وناقد فني وسيناريست.

إعادة تشكيل لجنة الدراما بالأعلى للإعلام 

كما تضم اللجنة في تشكيلها الجديد كل من:"  أحمد عبد الغني عبد العزيز مراد - ممثل المجلس القومي لمكافحة الإدمان، دينا هشام محمد المقدم - من ذوي الخبرة الصحفية والنقد الفني، أمير بشرى يوسف غالي - من ذوي الخبرة الصحفية والنقد الفني". 

اختصاصات لجنة الدراما 

 
وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني الدرامي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة الأعمال الدرامية التي يتم بثها على وسائل الإعلام وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها. 

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