الأحد 12 يناير 2025
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أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المراكز الصحية بمحافظة القاهرة

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعددٍ من المراكز الصحية بمحافظة القاهرة، بحضور وكيل الوزارة بالقاهرة الدكتور حمودة الجزار، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل الفعال مع المواطنين والفرق الطبية، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

خطة الرقابة والحوكمة الصحية

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بضرورة التواجد الميداني ورصد أي مخالفات ومعالجتها سريعًا، وذلك في إطار خطة الرقابة والحوكمة الصحية.

 غرفة تطعيمات المسافرين

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بزيارة مركز ومكتب صحة النزهة (المحكمة) التابع لمنطقة النزهة الطبية، حيث تفقد انتظام العمل ولاحظ الازدحام الشديد، أمام غرفة تطعيمات المسافرين، وعلى الفور أوصى بزيادة أعداد فرق التطعيمات وزيادة عدد أماكن التطعيمات، تيسيرًا على المواطنين، وأثناء تفقد المركز تبين عدم وجود طبيبة تنظيم الأسرة، حيث أوصى بنقلها خارج مركز الصحة، ومجازاة مدير المركز، ومدير المنطقة الطبية.

وأضاف أن الدكتور عمرو قنديل، استكمل جولته بتفقد مكتب صحة مدينة نصر أول، التابع لمنطقة شرق مدينة نصر الطبية، حيث اطمئن على تواجد الفريق الطبي، وتفقد غرفة التطعيمات، واستمع إلى آراء المواطنين، موصيًا باتخاذ حلول فورية لشكواهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور عمرو قنديل أوصى بضرورة عقد اجتماع فوري لمديري المناطق الطبية لزيادة أعداد فرق التطعيم وزيادة عدد أماكن تقديم الخدمة وزيادة عدد العاملين عن تحصيل الرسوم في الأماكن المخصصة للتطعيم تفاديًا للزحام وتيسيرًا على المواطنين، كما أكد حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم الخدمات الصحية بجودة تليق بالمواطن المصري وبأيسر الطرق.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير اختتم الجولة، بالتأكيد على أنه تم التنسيق مع السلطات في المملكة العربية السعودية، لتطبيق قرار السلطات السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ (المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية قبل السفر بـ10 أيام، على أن يتم تطبيقه على الراغبين في السفر إلى هذه المدن بداية من يوم 10 فبراير 2025.

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