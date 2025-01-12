الأحد 12 يناير 2025
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سياسة

عبد الرحيم: مد فترة الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين لـ ٦ فبراير

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، فيتو

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر مد فترة تلقي طلبات الاشتراك فى مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حتى 6 فبراير المقبل.

 

الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن   تلقى الطلبات يوميًا عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

 

 رسوم مشروع علاج الصحفيين 

وأكد «عبد الرحيم» أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

اشتراك الفرد  325 + 25 جنيه كارنيه
الأسرة يتم إضافة 25 جنيه 
والأقارب أى فرد بـ200 جنيه

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