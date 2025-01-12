بعثة المصري تتوجه إلى ستاد جودسويل أكبابيو لخوض مباراة إنيمبا (صور)

غادرت بعثة المصري البورسعيدي مقر إقامتها بفندق فور بوينت بمدينة أويو النيجيرية في طريقها إلى ستاد جودسويل أكبابيو استعدادًا لمباراة إنيمبا التي تنطلق في السادسة مساء اليوم.

مباراه المصري وانيمبا

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة انيمبا والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4- إنيمبا: 4 نقاط

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