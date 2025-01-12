البترول تطلق البرنامج التدريبي لكفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

تنفيذًا للمحور الخاص بترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن استراتيجية عمل الوزارة، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برنامج بناء القدرات البشرية والتدريب في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إذ يستهدف البرنامج الممول بمنحة من الاتحاد، تعزيز القدرة الفنية للمتدربين من شركات قطاع البترول المصرية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمشروعات البترولية، ويشمل ذلك تدريبًا نظريا وعمليًا على إجراء المراجعات الفنية الهادفة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالمشروعات وتنفيذ دراسات تطبيقية، علاوة على تطبيق نظم إدارة الطاقة ، ودراسة آليات التمويل في هذا المجال.

و تم إطلاق البرنامج خلال ورشة عمل موسعة اليوم بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وشركة Proger الإيطالية استشاري البرنامج، وادارها الدكتور أحمد البلتاجي رئيس قطاع المناخ والطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وزارة البترول: مشروعات تنفيذية وبرامج تدريبية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

و القي الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ الكلمة الافتتاحية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار فى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بما يؤكد مدى الالتزام المشترك لدفع جهود كفاءة الطاقة والاستدامة.

وأضاف أن كفاءة استخدام الطاقة تعد أحد أهم دعائم أنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية وتعتبر أفضل سبل خفض تكاليف العمليات والإنبعاثات، موجهًا الشكر للإتحاد الأوروبى على دعمه المستمر لقطاع البترول المصرى وخاصة فى بناء القدرات البشرية والذى يعد حجر الأساس لكفاءة استخدام الطاقة فى القطاع.

واستعرض الجيولوجي علاء البطل أهم أوجه التعاون المنفذة في إطار الشراكة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة،مشيرًا إلي تمويل البنك الأوروبى لمشروعين كبيرين بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى شركة السويس لتكرير البترول وتطبيق منظومة استرجاع حرارة النفايات باستخدام تكنولوجيا ORC لأول مرة فى مصر بمحطات الضغط بدهشور، كما تم تنفيذ برنامج تدريبى مكثف لما يقرب من ٢٨٠ متدرب تخلله عدة ورش عمل لمديرى إدارات كفاءة الطاقة بشركات القطاع، بالإضافة إلى مبادرة الدعم الفنى "برنامج بناء القدرات فى مجال طاقة حرارة الأرض فى مصر" والتى شهدت مشاركة ٢٤ متخصصًا من قطاع البترول وحصولهم على أول دبلومة لمجال طاقة حرارة الأرض فى مصر.

وأعرب عن تقديره للتعاون المستمر والبناء مع الإتحاد الأوروبى وكافة الشركاء للإستثمار فى الكفاءات والذي ينعكس بالتبعية على الاستثمار فى مستقبل مستدام لمصر والشعب المصرى، موجهًا رسالة تشجيع للمشاركين فى البرنامج التدريبى للاستفادة القصوى من هذه الفرصة للتعلم ومشاركة الخبرات.



ندعم رؤية مصر للطاقة المستدامة لعام 2040

وقال لورينزو فينجوت هارينجتون رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام بوفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة خلال كلمته أن شراكة الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الطاقة ترتكز على عدة أسس من أجل مستقبل مزدهر للطاقة، حيث نتعاون مع مصر لوضع رؤية حكومية تشتمل على الخطوات المطلوبة لدعم استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، وندعم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لتنفيذ الاستراتيجية المصرية للطاقة المستدامة حتى عام 2040 ودعم جهودها في مجال التحول الطاقي وكفاءة استخدام الطاقة، وذلك بالاستفادة من الخطوات الكبيرة التي قطعتها أوروبا في هذه المجالات لوضع التشريعات وسياسات الاستثمار وتعظيم القيمة من مشروعات كفاءة استخدام الطاقة، حيث نعمل بشكل مشترك على تعميق ثقافة تحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع مصر، مؤكدا أهمية توفير الاستثمارات لتنفيذ المشروعات اللازمة لذلك وهو ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبي من خلال إطلاق برامج التمويل لهذه الاستثمارات في مجال أصبح اليوم ضرورة أساسية لا غنى عنها لاقتصادات الدول ولمستقبل طاقة آمن ومستدام من حيث اهميته في دفع التحول الأخضر وخفض الانبعاثات ، ودعم دور الاقتصادات الوطنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ومن ثم توجيه قيمة الوفر في الطاقة إلى مشروعات هامة للتنمية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: تعاون مثمر مع وزارة البترول لتمويل مبادرات الطاقة المستدامة

وفى كلمته أكد مارك ديفيس المدير التنفيذى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقتى جنوب وشرق المتوسط أن إطلاق البرنامج التدريبي يعد جزءًا اساسيًا من التعاون المشترك بين الجانبين لخفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الطاقة والتحول الطاقى، مشيرًا إلى توفير البنك للخبرات والتكنولوجيات المتطورة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية والأداء، مشيرًا إلى العمل التعاونى مع وزارة البترول المصرية فى تطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير وإنتاج وقود الطائرات المستدام وعدة مبادرات لخفض استخدام الطاقة ووضع استراتيجية الهيدروجين وإنتاج الأمونيا الخضراء وغيرها من الأنشطة الهامة فى مجال الطاقة فى مصر، ولفت إلى أن مواجهة التحديات بالعمل التعاونى المشترك له أهمية قصوى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لإطلاق كافة إمكانات قطاع البترول والطاقة فى مصر والسعى لتوسعة هذا التعاون البناء والمثمر لتنفيذ أهداف الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة.

منحة تمويلية لدعم كفاءة الطاقة



ويعد برنامج بناء القدرات البشرية في كفاءة استخدام الطاقة، أحد المجالات التي تستفيد من المنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية التمويل لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتطوير مصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول والبالغ قيمتها 13 ملايين يورو وتشمل المساهمة في مشروع تطوير المصفاة بالإضافة إلى دعم أنشطة كفاءة الطاقة بقطاع البترول المصري، بالإضافة إلي إقامة برنامج القدرات البشرية.

استشاري البرنامج يستعرض مراحل التدريب علي تحسين كفاءة استخدام الطاقة

واستعرض فريق عمل شركة Proger الإيطالية استشاري البرنامج أهم أهدافه والمراحل التدريبية لاكتساب الخبرة والمهارات في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة ويشمل ذلك التدريب النظري والعملي وتطبيق نظم إدارة الطاقة ودراسة سبل التمويل والزيارات التدريبية الميدانية.

مجهودات ناجحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول

كما شهدت ورشة العمل استعراض قصص نجاح لقطاع البترول في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة ، واستعرض المهندس محمود ماهر مدير عام مساعد بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية تحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول 2022- 2035 والتي انتهت المرحلة الأولي منها، مشيرا الى تنفيذ 100 مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة في شركات قطاع البترول، وبدء المرحلة الثانية وتشمل التركيز على تطبيق ممارسات خفض استهلاك الطاقة في 30 شركة وإجراء المراجعات الفنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق نظم إدارة الطاقة، مع وضع هدف خفض تطوعي بنسبة 3% سنويًا في الاستهلاك.

واستعرض الدكتور محمد صلاح مدير عام الجودة والطاقة وتميز الأعمال بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات رحلة نجاح الشركة في مجال رفع كفاءة استخدام الطاقة واستراتيجيتها الخمسية الطموحة في هذا المجال التي تستهدف خفضا يزيد علي 18٪ في الاستهلاك بحلول عام 2027 مقارنة بعام 2022



تكريم أوائل برنامج كفاءة الطاقة للقيادات الشابة والمتوسطة

كما شهدت ورشة العمل تكريم الأوائل من المتدربين في البرنامج التدريبي لكفاءة استخدام الطاقة الذي سبق تنظيمه ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي، وحصل الأول على تدريب باليابان ضمن برنامج التعاون مع هيئة الجايكا اليابانية، والثماني عشر التاليين في البرنامج على تدريب خارجي بمعهد البترول الفرنسي وزيارة ميدانية بمواقع شركة توتال انرجيز بفرنسا.

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