الأحد 12 يناير 2025
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محافظة الجيزة تضبط 5 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي (صور)

لحوم غير صالحة للاستهلاك
لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا علي السلامة العامة.
 

واطلع المهندس عادل النجار علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضي وذلك بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن ومشتقاتها، والتي أسفرت عن ضبط ٥ أطنان و٣٧٥ مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
 

 

وقد ضمت الضبطيات طنا و٤٥٠ كجم مقطعات ومفروم دواجن  بناحية بولاق الدكرور، و٣٥٠ كجم دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية الجيزة.
 

بالإضافة إلى ضبط ٢٥٠ كجم مقطعات دواجن بناحية العمرانية، وضبط ٦٦٠ كجم مقطعات لحوم ومقطعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية الهرم.
 

كما تمكنت الحملات من ضبط ٥٠٠ كجم مصنعات لحوم بناحية إمبابة، وضبط ١٣٠٠ كجم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية أوسيم، وضبط ٢٩ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية. 
 

كما تم ضبط ٤٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية منشأة القناطر، وضبط ٦٥٠ كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا تم ضبط ١٥٤ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية أكتوبر.
 

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة  التصدى بكل حزم لأى مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين. 
 

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير عدد ١٦ محضرا،  ويأتي ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمـــــة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة.

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