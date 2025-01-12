الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أشكال اختراق خصوصية المحادثات الهاتفية والعقوبة القانونية

المكالمات التليفونية،
المكالمات التليفونية، فيتو

نص قانون العقوبات على تحصين حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ومنع كل أشكال انتهاكها ومنها التنصت على المكالمات الهاتفية. 

أشكال اختراق خصوصية المحادثات الهاتفية 

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه  محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًّا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

الخطوط الحمراء للحياة الخاصة في القانون   

الحق في الحياة الخاصة بصورة عامة هو حق الإنسان في أن يترك وشأنه والامتناع عن التطفل عليه، ويدق التمييز أحيانا بين الحياة الخاصة والحياة العامة لأن الإنسان في حياته اليومية له جوانب تتعلق بحياته الخاصة وجوانب أخرى تتعلق بالحياة العامة.

 ولا يمكنه الاحتفاظ بحياته الخاصة داخل البيت، ونظرًا لدقة التمييز بينهما تدخل القضاء والفقه في فرنسا لوضع معايير للتمييز بينهما، وفي التشريع الجزائري حظي الحق في الحياة الخاصة بحماية مدنية وحماية جزائية، فإذا اعتبرنا أن الحق في الحياة الخاصة هو من الحقوق الملازمة للشخصية.

والمادة 124 من القانون المدني ترتب المسؤولية المدنية عن كل اعتداء على الحقوق الملازمة للشخصية، وبالنسبة للحماية الجزائية جاءت متأخرة فلم تشرع إلا في سنة 2006 من خلال المادتين 303 مكرر و303 مكرر1 من قانون العقوبات، فالمادة الأولى نصت على جريمة التعدي على الحق في الحياة الخاصة إذا وقعت عن طريق تسجيل محادثات خاصة أو التقاط صور أو نقل ذلك إلى شخص آخر.

أما المادة الثانية فقد نصت على نفس الجريمة إذا وقعت بأفعال أخرى تتمثل في الاحتفاظ بالصور أو التسجيلات أو نشرها سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المعتمدة، ومن المفروض أن تكون الحماية المدنية أوسع نطاقا من الحماية الجزائية لأنها تقوم على قاعدة عامة في المسؤولية مفادها "لكل من وقع عليه.." ولم تعدد على سبيل الحصر الأفعال التي تشكل اعتداء، ولكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث يدل على أن الحماية الجزائية هي الأكثر تطبيقا في القضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرمة الحياة الخاصة خصوصية المحادثات الهاتفية المحادثات الهاتفية ختراق خصوصية المحادثات المحادثات التنصت
ads

الأكثر قراءة

الخارجية تكشف حقيقة توتر العلاقات المصرية مع الإمارات والسعودية

زيزو يعادل رقم حمادة إمام التهديفي والزمالك يحتفي بالإنجاز

الزمالك يكتسح بلاك بولز بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد 12 يناير 2025 (آخر تحديث)

أحمد الشرع لمجموعة نشطاء: الثورة صفتها الهيجان وعقل الثائر لا يبني دولة

الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي

مانشستر يونايتد يقصي آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

منوعات

المزيد

حرائق لوس أنجلوس، النار تحرق أحياء كاملة وتحولها إلى رماد (صور)

مقتل مهرب مخدرات في اشتباك على حدود الأردن

نائبة برلمانية تحصل على 258 جنيها مقابل تقبيل يد الرئيس التركي أردوغان (فيديو)

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تنظيف الأسنان في المنام وعلاقته بانتهاء  المشاكل الزوجية

معنى «لنسفعا بالناصية»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة العلق

معنى الأصفاد، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية