عماد المندوه يتحدث عن تجربته مع جروس في جهاز الزمالك

أكد عماد المندوه مدرب حراس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، أنه تحت أمر نادي الزمالك في أي وقت قائلا:"وهذا دورنا كأبناء النادي".

وأضاف في تصريحات لقناة الزمالك:" كان الاتفاق مع المسئولين على تولي منصب مدرب الحُراس في لقاء المصري الأول بالكونفدرالية فقط؛ ولكنني استمريت في منصبي إلى حين قدوم جروتر.تواصلت مع جروس بمجرد علمي بقدوم توماس جروتر وأخبرته أن يسمح لي يان تكون مباراة بلاك بولز الأخيرة لي مع الفريق".

وتابع:" جلست مع جروتر وشرحت له كل ما يتعلق بحراس الزمالك وحالة صبحي الفنية بعد تعافيه من الإصابة وكذلك الفورمة التي وصل لها عواد وأيضًا الحراس الشباب عمر عبد العزيز وباقي زملائه".

وواصل حديثه قائلا:" احنا تحت أمر أي حد ييجي يشتغل في نادي الزمالك ويخدمه سواء مصري أو أجنبي. لا أحتاج لشكر أحد فخير نادي الزمالك علينا كتير. احنا لحم كتافنا من خير النادي ده"

واضاف:" جروتر مدرب حراس مرمي الزمالك الجديد، أول ما وصل سألني على جنش وعماد السيد فشرحتله الوضع وأخبرته بقدرات الحراس الحاليين وإن الـ٤ بالنسبة بمثابة أولادي..لدينا عديد من الحراس المميزين بقطاع الناشئين الذين يستحقون فرصة ويمثلون مواهب مبشرة جدًا لمستقبل نادي الزمالك".

وتابع:" ليس لنا علاقة بأي إشاعات تُطلق علينا لأن أوضة لبس الزمالك متماسكة.. لدينا لاعيبة محترمة وقادة فريق محترمين وحتى لو لديهم مستحقات متأخرة فهم لن يقصروا في الملعب لحين تفاضيها".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش وحمزة المثلوثي

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وزيزو

خط الهجوم: ناصر منسي

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4- إنيمبا: 4 نقاط

ويبحث الزمالك عن الفوز أمام بلاك بولز لضمان التأهل إلى ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

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