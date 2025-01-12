ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن وزارة التعليم الأوكرانية تخطط لاستبعاد الفيزياء والأحياء والكيمياء من قائمة المواد الإلزامية للطلاب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء



وجاء في بيان للوزارة نقلته الصحيفة الأوكرانية، "ستتوقف أيضا المواد الدراسية الإلزامية في الأدب الأجنبي والتاريخ العالمي والتربية المدنية والجغرافيا. وستظل اللغة والأدب الأوكراني وتاريخ أوكرانيا واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية والدفاع عن أوكرانيا مواد إلزامية.. وستطبق هذه التغييرات على جميع المواد الدراسية. وسيتم تنفيذها اعتبارا من عام 2027".

وأيدت وزارة التعليم الأوكرانية حظر اللغة الروسية حتى خلال العطلات المدرسية.

وتجري في أوكرانيا، منذ أكتوبر 2024، محادثات حول خطط لإصلاح المدرسة الثانوية، والتي بموجبها سيتم إزالة عدد من المواد من المنهج الدراسي الإلزامي، بما في ذلك علم الأحياء والفيزياء والكيمياء.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع التجريبي في المدارس الثانوية في الأول من سبتمبر 2025، وسيتم تقديم نظام التعليم الإصلاحي في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من سبتمبر 2027.

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