الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن وزارة التعليم الأوكرانية تخطط لاستبعاد الفيزياء والأحياء والكيمياء من قائمة المواد الإلزامية للطلاب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء


وجاء في بيان للوزارة نقلته الصحيفة الأوكرانية، "ستتوقف أيضا المواد الدراسية الإلزامية في الأدب الأجنبي والتاريخ العالمي والتربية المدنية والجغرافيا. وستظل اللغة والأدب الأوكراني وتاريخ أوكرانيا واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية البدنية والدفاع عن أوكرانيا مواد إلزامية.. وستطبق هذه التغييرات على جميع المواد الدراسية. وسيتم تنفيذها اعتبارا من عام 2027".

وأيدت وزارة التعليم الأوكرانية حظر اللغة الروسية حتى خلال العطلات المدرسية.

وتجري في أوكرانيا، منذ أكتوبر 2024، محادثات حول خطط لإصلاح المدرسة الثانوية، والتي بموجبها سيتم إزالة عدد من المواد من المنهج الدراسي الإلزامي، بما في ذلك علم الأحياء والفيزياء والكيمياء.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع التجريبي في المدارس الثانوية  في الأول من سبتمبر 2025، وسيتم تقديم نظام التعليم الإصلاحي في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من سبتمبر 2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الفيزياء الاحياء الكيمياء

مواد متعلقة

أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في كورسك

الرئيس السلوفاكي يستبعد إرسال قوات تابعة لـ الناتو إلى أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

فيلم رعب واللاعبون نطقوا الشهادتين، كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي

بعد وفاة سيدة المنوفية بسبب حقنة مضاد حيوي، ما هو اختبار الحساسية وكيف يتم ؟

حبس صالح جمعة شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإعلان أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية