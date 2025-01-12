الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة بين جروس ولاعبي الزمالك قبل لقاء بلاك بولز، اعرف السبب

جروس
جروس

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين حاليا في فندق الاقامة قبل التوجة لاستاد القاهرة.

كريستيان جروس

وحرص جروس علي إلقاء محاضرة فنية علي اللاعبين  وكلف كل لاعب بمهام داخل الملعب وابلغ اللاعبين بالتشكيل الرسمي للقاء والمنتظر أن يتوجه الفريق لملعب المباراة في الرابعة والنصف عصرا. 

الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك
الزمالك

تشكيل الزمالك امام بلاك بولز

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش وحمزة المثلوثي 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: ناصر منسي 

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

وتنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

الزمالك وبلاك بولز
الزمالك وبلاك بولز

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع. 

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط 

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4-  إنيمبا: 4 نقاط

ويبحث الزمالك عن الفوز أمام بلاك بولز لضمان التأهل إلى ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك بلاك بولز الزمالك وبلاك بولز الزمالك امام بلاك بولز الزمالك ضد بلاك بولز مباراة الزمالك وبلاك بولز مباراة الزمالك ضد بلاك بولز مباراة الزمالك امام بلاك بولز كاس الكونفيدرالية كريستيان جروس

مواد متعلقة

نتائج الزمالك وبلاك بولز قبل مواجهة الليلة

تاريخ مشاركات الزمالك وبلاك بولز في البطولات الأفريقية

محاولات لحل أزمة الجزيري مع الزمالك

ads

الأكثر قراءة

سعر آيفون 15 فى مصر بعد تطبيق الرسوم الجمركية

فيلم رعب واللاعبون نطقوا الشهادتين، كواليس أزمة طائرة بيراميدز في أنجولا

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي

بعد وفاة سيدة المنوفية بسبب حقنة مضاد حيوي، ما هو اختبار الحساسية وكيف يتم ؟

حبس صالح جمعة شهرًا لعدم سداد نفقة طليقته

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لإعلان أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

أوكرانيا تتجه لإلغاء الدراسة الإلزامية لمواد الفيزياء والأحياء والكيمياء

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الاحد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأحد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الثنائي المصري يسيطر على أوروبا.. أرقام رائعة لمحمد صلاح ومرموش (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بإصدار جديد

تفسير رؤية صلاة الجنازة في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

إعلان هام من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد في رمضان بالمساجد الكبرى

المزيد
الجريدة الرسمية