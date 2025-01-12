جلسة بين جروس ولاعبي الزمالك قبل لقاء بلاك بولز، اعرف السبب

يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين حاليا في فندق الاقامة قبل التوجة لاستاد القاهرة.

كريستيان جروس

وحرص جروس علي إلقاء محاضرة فنية علي اللاعبين وكلف كل لاعب بمهام داخل الملعب وابلغ اللاعبين بالتشكيل الرسمي للقاء والمنتظر أن يتوجه الفريق لملعب المباراة في الرابعة والنصف عصرا.

الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

تشكيل الزمالك امام بلاك بولز

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش وحمزة المثلوثي

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وزيزو

خط الهجوم: ناصر منسي

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز

وتنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك وبلاك بولز

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4- إنيمبا: 4 نقاط

ويبحث الزمالك عن الفوز أمام بلاك بولز لضمان التأهل إلى ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

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