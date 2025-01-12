محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الثغر

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة.

كما شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وتنفيذا لذلك، شن حى المنتزة أول حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشارع القاهرة،ش ملك حفني قبلي، دربالة، مزلقان فيكتوريا، طريق الكورنيش، جمال عبد الناصر، خلف المحروسة، ٤٥ بحري، ميدان الفسحة، خالد بن الوليد، إسكندر إبراهيم، خليل حماده، سيدي بشر الترام وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٤٠٠ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت سوق الهانوفيل، طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21، وأسفرت عن ضبط 277 حالة إشغال متنوع.

وقام حي الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استجابةً لشكاوى المواطنين والتى استهدفت طريق الكورنيش وشارع قصر رأس التين، السيد محمد كريم، صفر، ورأس التين، الشيخ محمد عبده، شارع فرنسا، سيدي خليفة وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ١٩٠ حالة إشغال متنوع

وشهد حي شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شوارع عزيز فهمى زنانيرى، محور المحمودية، اللواء أحمد علي كيلوباترا، عزبة القلعة، مزلقان كيلوباترا، محطة شدس، اللاهون، خلف محطة قطار سيدي جابر، توت عنخ آمون منطقة سموحة وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٧٣ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٧٢ ألف جنيه.

وواصل حى غرب حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام شملت شوارع الأمان، المكس، القفال، أسعد، منطقة نجع العرب وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٥٦ إشغال متنوع.

بينما قام حي وسط حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع سعد زغلول، صفية زغلول، ميدان سعد زغلول، طريق الحرية وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية قدرها 38 ألف جنيه والتحفظ على 75 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع البستان، سيدي كمال، النبوي المهندس، ميدان المندرة وأسفرت عن التحفظ على ٧٦ حالة إشغال متنوع.

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