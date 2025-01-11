السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

لتكريم الأفضل شهريًّا، الأوقاف تطلق مسابقة «الموظف المثالي»

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو

أعلنت  وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة «الموظف المثالي» لتكريم أفضل العاملين شهريًّا في فئات مختلفة تشمل  «الأئمة، والمؤذنين، والعمال، والإداريين، ومقيمي الشعائر»، وتهدف المسابقة إلى تعزيز التميز الوظيفي وتحفيز العاملين على الالتزام والانضباط في أداء مهامهم. 

إطلاق مسابقة «الموظف المثالي» من وزارة الأوقاف 

خصصت  وزارة الأوقاف ضوابط دقيقة لاختيار الفائزين، تضمنت الالتزام بالعمل، والانضباط بالتعليمات، والتميز في المجال الوظيفي، والتحلي بالسيرة الحسنة، وتركز المسابقة على إبراز المواقف الإنسانية الملهمة التي قدمها العاملون، مثل رد الأمانات أو إنقاذ أحد رواد المسجد.

ضوابط مسابقة «الموظف المثالي» من وزارة الأوقاف 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييم المرشحين من خلال لجنة متخصصة على مستوى المديريات؛ لضمان الشفافية والعدالة، وترسل نتيجة التقييم شهريًّا للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة، واشترطت الوزارة ألا يكون المرشح قد حصل على جزاءات إدارية في خلال الثلاثة أشهر السابقة.

تقدم  وزارة الأوقاف حزمة من الجوائز للفائزين، تشمل مكافأة مالية، وشهادة تقدير، ونشر أسماء المكرمين في لوحة الشرف الخاصة بكل مديرية شهريًّا، وأكدت الوزارة استمرارها في دعم قيم التميز والالتزام داخل منظومتها الوظيفية.

 

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ديوان عام الوزارة وزارة الأوقاف الأوقاف شئون المساجد القرآن الكريم

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