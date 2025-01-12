نقيب المهندسين يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أنه قام برفع دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي.

النبراوي يرفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

جدير بالذكر أن القضاء الإداري ينظر في الدعوى اليوم، كما يتواجد نقيب المهندسين في مقر المحكمة الآن، وأعلن كل من اتحاد مهندسي مصر، وجمعية خريجي هندسة جامعة حلوان تضامنهما مع نقيب المهندسين في الدعوى.

وتعد هذه الدعوى خطوة لافتة في مسار النقابة للدفاع عن حقوق المهندسين والعمل على تطوير منظومة التعليم الهندسي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

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