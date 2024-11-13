الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزير العمل يستقبل
وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين
ads

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز سُبل التعاون بين "الوزارة" و"النقابة"، في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل.

الاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين 

وتناقش الجانبان في تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة، والاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين الراغبين في العمل بالخارج، وكذلك الإستفادة من إمكانيات "النقابة" في تدريب بعض المهندسين العاملين بالوزارة وأكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات التي تخص الطرفين.

وحضر اللقاء نقابة المهندسين: كريم الكسار الأمين العام المساعد، ومعتز طلبة أمين الصندوق، وسعد مكرم أمين الصندوق المساعد، ومحمد بيبرس أمين شعبة الهندسة الكهربائية.. ومن وزارة العمل: كريم رمضان المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العاصمة الإدارية الجديدة نقابة المهندسين وزارة العمل نقيب المهندسين وزير العمل

مواد متعلقة

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

الأحد، فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1446هـ

براتب 8 آلاف ريال.. وظائف للمصريين في السعودية (إنفوجراف)

تكليفات جديدة من جبران لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وظائف الأرصاد الجوية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

مشرف لكل 46 حاجا وثلاثة برامج مختلفة تناسب كافة المستويات.. التضامن تستعد للإعلان عن تفاصيل حج الجمعيات الأهلية 2025.. وهذه أبرز الضوابط والشروط للحجز في القرعة

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خفض نسبة التعاطي بالجهاز الإداري لـ 1٪

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

بينها تحديد الأحوزة العمرانية، تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الداخلية تكشف قصة صاحبة فيديو تحاليل الـ DNA

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads