الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

تحرير 97 محضر عدم الإعلان عن الأسعار في قنا

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الخارجية، بمحافظة قنا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من  الحملات علي مدار الأسبوع المنقضي لتشديد الرقابة على الأسواق.

وقال حسن القط، وكيل المديرية، إن الحملات التي شنتها المديرية تمكنت من ضبط مخالفات قطاع الأسواق.

تحرير ٩٧ محضر عدم الإعلان عن الأسعار

حيث تم تحرير ١٧ محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير (وتم ضبط ( ٤٠٠ ) كجم دقيق  فاخر وتم ضبط ٢٠٠ كجم أرز وضبط ٢٠ علبة سجائر وضبط عدد ١٥ شيكارة علف دواجن)،وتحرير ٥ محاضر سلع مجهولة المصدر (تم ضبط ٣ أطنان سكر حر  وتم ضبط  ١١٨٠ كجم مصنعات لحوم)، وتحرير محضر سلع منتهية الصلاحية (وتم ضبط ٣٦ باكو شاى زنة ٢٥٠ ج).

مخالفات المخابز البلدية والسياحية 
تحرير محضر تجميع دقيق مخابز ( وتم ضبط عدد ١٠ جوال بلدي)، تحرير ٥ تقرير خبز غير مطابق للمواصفات،وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وتحرير ٦ تقرير عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير محضر عدم وجود شهادة صحية،وتحرير ٢ تقرير نقص وزن في الخبز،وتحرير٣ محضر توقف عن الإنتاج، وتحرير محضر تقرير تصرف في ٨ جوال، وتم تحرير ٢ محضر تقرير مغلق مخابز،وتم تحرير ٣ محضر تقرير عدم إعطاء بون الصرف للمواطن.

 

مخالفات قطاع المواد البترولية وتم تحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن سعر أسطوانة البوتاجاز.

مخالفات قطاع محلات الجزارة واللحوم تحرير  ٦ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وقال حسن القط أن المديرية مستمرة في شن حملاتها علي الأسواق بصفة دورية لضبط المخالفين والقضاء علي جشع التجار،وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع وضبط الأسعار على أرض الواقع والتأكد من مدى توافر السلع الاستراتيجية الهامة.

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محافظة قنا محافظ قنا قنا وكيل وزارة التموين وزارة التموين

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