الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

النيابة تأمر بسرعة التحريات في واقعة العثور على جثة خمسيني بقنا

العثور على جثة خمسينى
العثور على جثة خمسينى

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بسرعة التحريات فى واقعة العثور، على جثة خمسيني، بها عدة إصابات بجوار كافتيريا في قرية اللقيطة، عند الكيلو 45 طريق قفط القصير، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

عندما تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا، من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من النجدة، بمقتل خمسيني والعثور على جثته بها عدة إصابات غير واضحة بجوار كافتيريا في قرية اللقيطة التابعة لدائرة مركز قفط.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى “ا.س.ع”٥٠ عاما وبها آثار تعد بالضرب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا، لتتولى النيابة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

 

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