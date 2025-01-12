ريال مدريد يتفوق تاريخيًّا على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

يلتقي ريال مدريد مع غريمه برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق مباراة الكلاسيكو الليلة بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

التاريخ في صالح ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

حيث التقى ريال مدريد مع برشلونة في 17 مواجهة بنهائي السوبر الإسباني، فاز منها الميرنجي 10 مرات، بينما حقق البرسا الفوز في 5 لقاءات، وانتهت مباراتين بنتيجة التعادل.

وسجل ريال مدريد 38 هدفًا، بينما أحرز برشلونة 24 هدفًا.

تاريخ حكم مباراة برشلونة وريال مدريد مع الكلاسيكو

وسيقود مانزانو، اليوم، الكلاسيكو الرابع في مسيرته، بعد أن ظهر في 3 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كل مواجهات الكلاسيكو التي أدارها مانزانو انتهت بفوز ريال مدريد، وكان آخرها على ملعب مونتجويك الأولمبي خلال الجولة الـ11 من الدوري الإسباني 2023-24، عندما فاز الملكي بنتيجة (1-2).

كما أدار مباراة الكلاسيكو التي انتهت بنتيجة (3-1) في البرنابيو، خلال الجولة التاسعة من موسم 2014-15، ومباراة الجولة الـ30 من موسم 2020-21 التي انتهت بفوز ريال مدريد (2-1) على ملعب فالديبيباس خلف الأبواب المغلقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.