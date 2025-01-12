الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

نتائج الزمالك وبلاك بولز قبل مواجهة الليلة

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها اليوم الأحد بستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تستعرض فيتو نتائج الزمالك وبلاك بولز في البطولة الحالية:

الزمالك

- في الدور الأول لم يلعب
- في الدور الثاني 
فاز على الشرطة (كينيا) 1-0 (عبد الله السعيد) و2-1 (زيزو وناصر ماهر)
- في دوري المجموعات
فاز على بلاك بولز (موزمبيق) 2-0 (ايشو ودونجا)
تعادل مع انيمبا (نيجيريا) 2-2 (سيف الدين الجزيري وعمر فرج)
فاز على المصري (مصر) 1-0 (زيزو)
تعادل مع المصري (مصر) 0-0

نتائج بلاك بولز في البطولة الحالية
- في الدور الأول لعب مع ايليزيه فورت (جزر القمر) فاز 7-0 و4-0 
- في الدور الثاني لعب مع اوتوهو (الكونغو) فاز 1-0 وخسر 1-2
- في دوري المجموعات 
خسر من الزمالك (مصر) 0-2
وتعادل مع المصري (مصر) 1-1
فاز على انيمبا (نيجيريا) 3-0
خسر من انيمبا (نيجيريا) 1-4

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد والونش وحمزة المثلوثي 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: ناصر منسي 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بلاك بولز ثالثا برصيد 4 نقاط، وبنفس عدد النقاط يأتي إنيمبا النيجيري في المركز الرابع.

1- الزمالك: 8 نقاط

2- المصري البورسعيدي: 5 نقاط 

3- بلاك بولز: 4 نقاط.

4-  إنيمبا: 4 نقاط

ويبحث الزمالك عن الفوز أمام بلاك بولز لضمان التأهل إلى ربع النهائي كمتصدر لمجموعته.

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