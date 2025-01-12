الأحد 12 يناير 2025
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ضبط مخزن لتجميع الدقيق البلدي قبل بيعه في السوق السوداء بقنا (صور)

ضبط مخزن لتجميع الدقيق
ضبط مخزن لتجميع الدقيق البلدي قبل بيعه في السوق السوداء بقنا

تمكنت اليوم مديرية التموين بمحافظة قنا برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين من ضبط مخزن لتجميع الدقيق البلدي بمركز فرشوط بقصد بيع الدقيق  البلدي المدعم الخاص بالمخابز وبيعه في السوق السوق بغرض  التربح غير المشروع.  .

مديرية التموين بقنا

وجاء ذلك خلال الحملات التفتيشية للمديرية بالاشتراك بين إدارة الرقابة بالمديرية وإدارة تموين دشنا وإدارة تموين فرشوط،وذلك بحضور  محمد ابو المجد رئيس قسم الرقابة بالمديرية وأحمد جمال الدين مدير إدارة تموين دشنا وأشرف فوزي مدير إدارة تموين فرشوط، ومفتشي الرقابة بإدارة تموين فرشوط.

تفاصيل الضبط بقنا 

والمضبوطات عبارة عن ٢٦ جوال دقيق بلدى خاص  بالمخابز زنة الجوال ٥٠ كجم،بغرض الاتجار في السوق السوداء،وتم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال باقي الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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إدارة تموين فرشوط قنا محافظة قنا مديرية التموين بقنا الدقيق البلدي المدعم

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