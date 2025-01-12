الأحد 12 يناير 2025
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محافظات

مقتل شخص بطلق ناري على يد شقيقه في قنا

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقي شخص مصرعه اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بطلق ناري على يد شقيقه بسبب وجود خلافات بينهما بمنطقة نجع الشيخ رزق بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا في محافظة قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية،بمديرية أمن قنا تلقت إخطارًا مفاده مصرع شخص بطلق ناري في منطقة نجع الشيخ رزق قرية السمطا التابعة لمركز دشنا وعلى الفور انتقلت قوات الامن والإسعاف إلى موقع الحادث. 

وبالفحص تبين مصرع" ع ا س م" متأثر بإصابته بطلق نارى على يد شقيقه بسبب خلافات بينهم بمنطقة نجع الشيخ رزق قرية السمطا التابعة لمركز دشنا وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا بفاو ووضعت تحت تصرف النيابة العامة والتي تم اخطارها لتتولى التحقيقات في الواقعة وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.

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دشنا قنا قرية السمطا محافظة قنا مدير أمن قنا مركز دشنا

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