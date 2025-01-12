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رياضة

ريال مدريد يسعى لإعادة لاعبه الشاب من الدوري الإيطالي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يتابع نادي ريال مدريد الإسباني باهتمام أحد لاعبيه السابقين، في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، من أجل إعادته للفريق مرة أخرى.

ويهتم ريال مدريد بالاستثمار في اللاعبين الشباب خلال السنوات الأخيرة.

إيكر برافو يدخل اهتمامات ريال مدريد 

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، يتابع ريال مدريد باهتمام الشاب الإسباني إيكر برافو، مهاجم فريق أودينيزي، صاحب الـ19 عاما.

وبدأ برافو مسيرته في فرق الناشئين ببرشلونة قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن، ثم حصل ريال مدريد على خدماته على سبيل الإعارة.

لكن راؤول جونزاليس، مدرب الكاستيا، رفض أن يحول ريال مدريد إعارة برافو إلى شراء نهائي، لذا عاد اللاعب إلى النادي الألماني، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي إلى أودينيزي

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن برافو صاحب ال19 عاما يثير إعجاب الرئيس فلورنتينو بيريز، رغم أنه لم يشارك سوى خلال 373 دقيقة بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

وأوضحت أن هناك ثقة لدى أودينيزي، بأن برافو سيصبح قريبا المهاجم الأساسي للفريق.

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