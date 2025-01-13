الإثنين 13 يناير 2025
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سياسة

تعرف على إجراءات وخطوات الحصول على سيارات المعاقين وفقا للضوابط الجديدة

سيارات ذوى الهمم،
سيارات ذوى الهمم، فيتو

سيارات المعاقين 2025، في خطوة جادة من الدولة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، أعلنت مصلحة الجمارك مجموعة من الضوابط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير الحالي فيما يخص استيراد سيارات المعاقين، لمكافحة ظاهرة تجارة الجوابات التي انتشرت في الأشهر الأخيرة، حيث كان بعض التجار يشترون الجوابات الصادرة من المجالس الطبية مقابل مبالغ مالية من المعاقين، ليتمكنوا من استخدام هذه الجوابات لشراء سيارات ذات فئات أعلى.

 

سيارات ذوي الهمم والإعفاءات القانونية التي منحها القانون لهم.


طبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.


الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين

 

أعلنت مصلحة الجمارك عن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، والتي جاءت كالتالي:
1. ألا تتجاوز سعة السيارة 1200cc.
2. يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع قانون القومسيون الطبي.
3. التعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.
4. ضرورة اجتياز المستفيد للكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية، بالإضافة إلى تقييم الوضع المالي للمستفيد.
5. يجب أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.


عقوبات الحصول على سيارة معاقين بالمخالفة

 


ويعاقب القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه؛ كل من قام بالأفعال الآتية:

-تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك.

-انتحل صفة شخص ذي الإعاقة، أو ساعد الغير على انتحال هذه الصفة.

-استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي أتت إليه بالميراث.

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