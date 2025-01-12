الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القلق يسيطر على طلاب أولى ثانوى أثناء مراجعة مادة اللغة الإنجليزية بالإسكندرية (بث مباشر)

القلق يسيطر على طلاب
القلق يسيطر على طلاب اولى ثانوى أثناء المراجعة

 تجمع طلاب وطالبات أولى ثانوى بمحافظة الإسكندرية اليوم، من أمام بعض اللجان بمنطقة سموحة ومدرسة مجمع مدارس عبد السلام المحجوب بمنطقة الرابعة الناصرية شرق المحافظة لمراجعة مادة اللغة الانجليزية  قبل الدخول  لتأدية الامتحان، تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.  

آسيا داغر، أول منتجة تقدم فيلمًا عن الخيال العلمي.. خسرت أموالها في فيلم الناصر صلاح الدين ووزارة الثقافة دعمتها بهذا المبلغ.. واليوم تحل ذكرى وفاتها

وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركة كينجدم للكتان لتعزيز التعاون المشترك

فيتو أجرت بثًّا مباشرًا لرصد دخول الطلاب والطالبات وسط تواجد مسئولي المدرسة للتشديد على الطلاب باتباع التعليمات من قبل وزارة التربية والتعليم وعدم الخروج عنها.

 

 وحرص الطلاب أمام بوابات المدرسة على مراجعة المادة والتجمع برفقة بعض أولياء الأمور وسط تواجد مسئولي المدرسة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بينما خرج طلاب وطالبات الصف الثانى الثانوى عقب الانتهاء من تأدية امتحان اللغة الانجليزية وسط حالة من الارتياح بين الطلاب من سهولة المادة.

وأكد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات اليوم 648183 طالبًا بالتعليم العام والفن.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية.

 

 

 

 

وقام ( أبوزيد) بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول  الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة.

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفصل الدراسي الاول الاسكندرية تعليم الاسكندريه اللغة الأنجليزية اولي ثانوي

مواد متعلقة

آسيا داغر، أول منتجة تقدم فيلمًا عن الخيال العلمي.. خسرت أموالها في "الناصر صلاح الدين" ووزارة الثقافة دعمتها بهذا المبلغ.. واليوم تحل ذكرى وفاتها

وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركة كينجدم للكتان لتعزيز التعاون المشترك

التحريات تكشف سبب حريق أعلى عقار في مدينة نصر
ads

الأكثر قراءة

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

رياح الشيطان تعبث بأمريكا، خبير جيولوجي يكشف سر تدمير لوس أنجلوس بالحرائق المستعرة

أول تحرك من "الرياضة" بعد أزمة بعثة نادي بيراميدز

بينها التليفون والبريد الإلكتروني، النواب يقر ضوابط إخطار النيابة للتحقيق مع المتهمين

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بنهائي السوبر الإسباني

التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

وزير العدل يرد على طلب تسجيل التحقيقات فيديو وصور

منوعات

المزيد

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية