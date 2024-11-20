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حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق محل في مدينة نصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر حول محل نشب به حريق في شارع عباس العقاد بمدينة نصر عن اسباب الحريق وتبين ان ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

نشوب حريق في محل تجاري بشارع عباس العقاد


كانت إشارة وردت لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة، مفادها نشوب حريق في محل تجاري بشارع عباس العقاد في مدينة نصر.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لأماكن أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.


وانتقل رجال المباحث والمعمل الجنائي إلى مكان الحريق، وأجروا المعاينات اللازمة بغرض التوصل إلى أسبابه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحريق

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات الحماية المدنية عباس العقاد الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة

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