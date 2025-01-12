في المجمل سهل، آراء طلاب ثانية ثانوي بالبحيرة في امتحان الرياضة البحتة (بث مباشر)

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبدأ الطلاب اليوم بأداء امتحان مادة الرياضة البحتة للقسم العملي والرياضيات العامة للقسم الأدبي، مؤكدين أن الامتحان جاء متوسطا ويحتوي على بعض النقاط الصعبة.

إدارات محافظة البحيرة التعليمية تنهي استعداداتها لاستقبال الطلاب لبدء العملية التعليمية

وأنهت جميع الإدارات التعليمية استعداداتها، وتم تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات وآثار تراكمات مياه الأمطار بمحيط المدارس، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة والمناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر وبما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة تفعيلا لتوجيهات السيد محمدعبد اللطيف - وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة في هذا الشأن.



وجود ٩٤٤ ألف طالب وطالبة امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية

ويؤدى ما يقرب من ٩٤٤ ألف طالب وطالبة امتحانات النقل بمختلف المرحل التعليمية بالبحيرة على النحو التالى تلاميذ الصف الثالث الابتدائي البالغ عددهم ١٣٧٩٤١ تلميذا وتلميذة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط ويؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم ١٥٠١٦٤ تلميذا وتلميذة امتحان مادة اللغة العربية والخط وتلاميذ الصف الخامس الابتدائي البالغ عددهم ١٥٤٢٥٩ تلميذا وتلميذة يؤدون امتحان مادة اللغة العربية والخط بينما يؤدى ١٤٩١٩٦ تلميذا وتلميذة بالصف السادس الابتدائي امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية والخط.

كما يؤدي طلاب الصف الأول الاعدادي البالغ عددهم ١٥٠٣٦٨ طالبا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية ويؤدى طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم ١٣٠٠٠٤ طلاب وطالبات امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية.

كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي العام البالغ عددهم ٣٥٤٨٢ طالبا وطالبة امتحاناتهم فى مادة العلوم المتكاملة بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوى البالغ عددهم ٣٦٣٩١ طالبا وطالبة امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية.

كما أكد وكيل الوزارة الأستاذ يوسف الديب أن الامتحانات قد سبقها إعداد جيد وتنسيق كامل بين كافة الجهات للخروج بها بصورة مشرفة تليق بمديرية التربية والتعليم ومحافظة البحيرة كما تم خلال الفترة الماضية التأكيد على الالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الادارات التعليمية والتاكيد على قيام مديرى عموم الادارات التعليمية بالمرور الدورى على المدارس وتفقد اللجان الامتحانية لرصد أي معوقات وحلها فورا والالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة.

بالإضافة إلى مواجهه كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس وتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب او ممرضة وايضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا.

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