ضبط عاطل بحوزته مخدرات في عابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه فى منطقة عابدين.

ترويج المخدرات في عابدين

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة مزاولة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



سقوط تاجر مخدرات بعابدين

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من المواد المخدرة- هاتف محمول ـ مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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