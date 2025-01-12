السجن المشدد 5 سنوات لشخص بتهمة إنهاء حياة زوجته طعنا في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد ومهاب عبد الحميد وبكر يس، والحسن علي اليماني وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة إنهاء حياة زوجته طعنا.

تفاصيل القضية بقنا

تعود أحداث القضية إلى 9 نوفمبر 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم مصطفى.م.ع، 30 عاما، تهمة إنهاء حياة زوجته طعنا بآلة حادة، بشارع الشيخ محسن بمنطقة الشؤون بمدينة قنا، بسبب خلافات بينهما بعد زواج 6 أشهر.

وأحيلت القضية برقم 16579 لسنة 2023 جنايات قنا والمقيدة برقم 3990 لسنة 2023 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريا بالسجن المشدد 5 سنوات.

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