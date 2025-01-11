مصرع طالبة بالثانوية العامة بعد تناول مادة سامة في قنا

لقيت طالبة بالثانوى العام مصرعها، اليوم السبت، إثر تناولها مادة سامة في ظروف غامضة بقرية العمرة بمركز أبوتشت، محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الاجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا إخطارا مفاده مصرع طالبة بالصف الأول الثانوي، إثر تناولها مادة سامة في ظروف غامضة بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف مكان الواقعة

وبعد الفحص تبين مصرع أ.ت.ح، 16 عاما، إثر تناولها مادة سامة في ظروف غامضة بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.

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