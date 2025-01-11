السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طالبة بالثانوية العامة بعد تناول مادة سامة في قنا

جثة, فيتو
جثة, فيتو

 

لقيت طالبة بالثانوى العام مصرعها، اليوم السبت، إثر تناولها مادة سامة في ظروف غامضة بقرية العمرة بمركز أبوتشت، محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الاجهزة الأمنية، بمديرية أمن قنا إخطارا مفاده مصرع طالبة بالصف الأول الثانوي، إثر تناولها مادة سامة في ظروف غامضة بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف مكان الواقعة

وبعد الفحص تبين مصرع أ.ت.ح، 16 عاما، إثر تناولها مادة سامة في ظروف غامضة بقرية العمرة  التابعة لمركز أبوتشت، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قرية العمرة قنا مديرية أمن قنا محافظة قنا مستشفي ابوتشت مستشفي أبوتشت العام

مواد متعلقة

محافظ قنا: أنجزنا 99.8% بمنظومة الشكاوى الموحدة خلال العام الماضي

محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمناقشة تشجيع الاستثمار في الغابات الشجرية

تدريب مساعدي مديري منشآت الرعاية الأساسية للأم والطفل بصحة قنا

لتنفيذ أعمال الصيانة، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في قنا السبت المقبل
ads

الأكثر قراءة

ارحل يا شناوي يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد هدف إستاد أبيدجان

بهاتريك إمام عاشور، الأهلي يفوز على إستاد أبيدجان ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا ( فيديو وصور )

مصرع جزار على يد جاره بسبب خلافات على عداد المياه بالغربية

الحكومة: نظام البكالوريا الجديد لن يتم تطبيقه إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء (فيديو)

إمام عاشور يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك إستاد أبيدجان (صور)

حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية تتسبب فى وفاة سيدة بالمنوفية

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

إستاد أبيدجان يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بستراسبورج بفرنسا

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك CIB

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 11/1/2025

سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم السبت 11/1/2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 11-1-2025

المزيد

انفوجراف

اللمسة تتجاوز مليون يورو.. أرقام صادمة في عقد نيمار مع الهلال السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الإسلام جعل طلب العلم فريضةً على الجميع

تفسير رؤية المصحف في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية