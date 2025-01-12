إصابة 15 عاملًا في انقلاب سيارة بقنا

أصيب 15 عاملا، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق فرشوط/ابوتشت، شمالي محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بين مركزي فرشوط وأبوتشت في قنا، وتبين إصابة 15 عاملا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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