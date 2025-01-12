الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلي السعودية لمتابعة مباراة الكلاسيكو  بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 مساء اليوم الأحد.

وتقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة في التاسعة مساء اليوم في كلاسيكو الأرض على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في السعودية.

القنوات المفتوحة لنهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد

وتنقل مباراة الكلاسيكو  بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني على أكثر من شاشة مفتوحة كما حدث في مواجهتي نصف النهائي.

1- قناة إم بي سي مصر 2 – MBC Masr 2 SD (إس دي) 

 تردد 11823، عمودي وبمعدل ترميز 27500 على القمر "نايل سات".

2- قناة إم بي سي مصر 2-  MBC Masr 2 HD (إتش دي) 

 تردد 12322، عمودي وبمعدل ترميز 30000 على القمر "نايل سات".

3- قناة إس إس سي 1 – SSC 1 SD (إس دي) 

 تردد 12418، أفقي وبمعدل ترميز 27500 على القمر "عرب سات".

وتعد مباراة ريال وبرشلونة هي تكرار لنهائي النسخة الماضية للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2023 و2024 وخلالهما تقاسم ريال مدريد وبرشلونة الفوز.

وفاز برشلونة في نهائي عام 2023 بنتيجة 3-1 على ملعب "الملك فهد الدولي"،  وفي عام 2024، حقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 4-1 في ملعب "الملك سعود".

وبدأ تطبيق النظام الحالي لبطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية منذ عام 2020، وكان ريال مدريد له نصيب الأسد في الفوز بثلاث بطولات مقابل واحدة لصالح برشلونة، مع لقب آخر حققه أتلتيك بلباو.

برشلونة البطل التاريخي في كأس السوبر الإسباني

وحقق برشلونة اللقب في البطولة 14 مرة كان آخرها في عام 2023، في حين أن غريمه ريال مدريد يأتي بعده برصيد 13 لقبًا، وبالتالي، إذا فاز ريال مدريد باللقب في عام 2025 سيعادل عدد مرات برشلونة.

وفي السطور التالية تستعرض فيتو تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد قبل موقعة نهائي كأس السوبر الإسباني.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل السوبر الإسباني 

تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 258 مباراة بجميع البطولات، استطاع الميرنجي الفوز في 106 مباريات، فيما فاز الفريق الكتالوني في 101 مباراة وحسم التعادل 51 لقاء.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق، الهداف التاريخي للكلاسيكو بواقع 26 هدفًا ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق بواقع 18 هدفًا. 

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