أبرز النجوم العائدين لدراما رمضان 2025

تشهد الخريطة الدرامية الرمضانية 2025 عودة بعض الفنانين والفنانات بعد غياب متفاوت خلال المواسم الماضية، ورغم تعدد المواسم الدرامية فى السنوات الأخيرة وظهور وسائط جديدة، إلا أن الموسم الدرامى الرمضانى لا يزال يحتفظ برصيده عند المشاهدين.

وأبرز العائدين فى الماراثون الرمضانى لعام 2025.. الفنانة ياسمين عبدالعزيز التى تعود بمسلسل “وتقابل حبيب” مع الفنان كريم فهمي، والعمل من توقيع عمرو محمود ياسين.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “ضرب نار” الذى قدمته خلال عام 2023 مع الفنان أحمد العوضى قبل انفصالهما.

كما يعود عمرو سعد فى دراما 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس” الذى يشاركه فيه كل من: إلهام شاهين، وأحمد رزق، ومنة فضالي، وأحمد فهيم، والعمل تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. ويشهد المسلسل أيضًا عودة إلهام شاهين للدراما الرمضانية بعد 3 سنوات من الغياب.

وبعد غياب استمر 5 أعوام يعود محمد رجب للمنافسة خلال السباق الرمضانى لعام 2025 بمسلسله الجديد “الحلانجي” الذى تدور أحداثه حول نصاب يلعب دوره رجب، حيث يحاول النصب على رجال الأعمال.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى تشويقي، وكان آخر الأعمال التى قدمها محمد رجب مسلسل “علامة استفهام” عام 2019.







كما يعود أحمد أمين بعد غيابه عن دراما رمضان العام الماضي ليقدم مسلسل “مذكرات نشال”، ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى فانتازي.

يشارك فى البطولة إلى جانب أحمد أمين كل من ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، من إخراج حسام علي.

وقررت ريهام عبدالغفور العودة لسباق دراما رمضان بمسلسل “ظلم المصطبة”، مع كل من: إياد نصار وفتحى عبدالوهاب، يحكى العمل قصصًا متصلة منفصلة عن قضايا اجتماعية معاصرة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هانى خليفة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.

وبعد غياب عام واحد تعود دنيا سمير غانم لسباق رمضان 2025 بمسلسل “عايشة الدور”. من إخراج أحمد الجندى وكريم يوسف، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقى، على مدار 15 حلقة، كان آخر أعمالها مسلسل “جت سليمة” الذى عُرض خلال عام 2023.

كما تعود الفنانة إيمى سمير غانم للمنافسة خلال سباق رمضان 2025 بمسلسل “عقبال عندكم” بالمشاركة مع زوجها حسن الرداد، وإخراج علاء إسماعيل، وتأليف أحمد سعد والي، وكان آخر أعمالها مسلسل “سوبر ميرو” الذى عُرض عام 2019.

وبعد غياب 3 سنوات تعود الفنانة فيفى عبده للمشاركة فى مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل “العتاولة”، الذى تشارك فيه بجانب كل من: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى. آخر ظهور لها كان من خلال مسلسل “شغل عالي” الذى عُرض عام 2022.

أما هالة صدقى فتعود إلى ماراثون دراما رمضان بعد غياب عام واحد فقط، منذ “جعفر العمدة” الذى عُرض عام 2023. إذ ستنافس العام المقبل من خلال مسلسل “إش إش” الذى يعتبر أول مسلسل جاهز للعرض في رمضان 2025.

يشارك فى العمل كل من: مى عمر، وماجد المصري، وشيماء سيف، وانتصار، وإدوارد وعلاء مرسي، وتأليف وإخراج محمد سامي. تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي.

وبعد غياب استمر 6 سنوات يعود الفنان محمد هنيدى للمنافسة فى سباق رمضان بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج.

وبعد غياب استمر 6 سنوات منذ تقديمه آخر أعماله الدرامية الرمضانية “ليالى أوجيني”، يعود ظافر العابدين للمنافسة فى دراما رمضان بمسلسل “نلتقى بعد الفاصل” الذى كان يحمل اسم “سكة السلامة”، وهو من تأليف وائل حمدي.

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