محمد رجب “نصاب” وأحمد أمين “نشال” وفيفى عبده تنضم لـ “العتاولة”.. العائدون والغائبون فى دراما رمضان 2025.. كريم عبد العزيز وأحمد عز وأمير كرارة ويسرا خارج السباق

تشهد الخريطة الدرامية الرمضانية 2025 عودة بعض الفنانين والفنانات بعد غياب متفاوت خلال المواسم الماضية، وخروج آخرين؛ لأسباب متباينة. ورغم تعدد المواسم الدرامية فى السنوات الأخيرة وظهور وسائط جديدة، إلا أن الموسم الدرامى الرمضانى لا يزال يحتفظ برصيده عند المشاهدين.. التقرير التالى يرصد الأسماء العائدة، وكذلك الغائبة عن دراما رمضان 2025.

أبرز العائدين فى الماراثون الرمضانى المقبل.. الفنانة ياسمين عبدالعزيز التى تعود بمسلسل “وتقابل حبيب” مع الفنان كريم فهمي، والعمل من توقيع عمرو محمود ياسين.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “ضرب نار” الذى قدمته خلال عام 2023 مع الفنان أحمد العوضى قبل انفصالهما.

الجهة المنتجة للعمل تسعى جاهدة للتغلب على أى معوقات حتى يخرج المسلسل للنور فى السباق الرمضانى المقبل.

كما يعود عمرو سعد فى دراما 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس” الذى يشاركه فيه كل من: إلهام شاهين، وأحمد رزق، ومنة فضالي، وأحمد فهيم، والعمل تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي. ويشهد المسلسل أيضًا عودة إلهام شاهين للدراما الرمضانية بعد 3 سنوات من الغياب.

وبعد غياب استمر 5 أعوام يعود محمد رجب للمنافسة خلال السباق الرمضانى لعام 2025 بمسلسله الجديد “الحلانجي” الذى تدور أحداثه حول نصاب يلعب دوره رجب، حيث يحاول النصب على رجال الأعمال.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى تشويقي، وكان آخر الأعمال التى قدمها محمد رجب مسلسل “علامة استفهام” عام 2019.

كما يعود أحمد أمين بعد غيابه عن دراما رمضان العام الماضى ليقدم مسلسل “مذكرات نشال”، ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى فانتازي.

يشارك فى البطولة إلى جانب أحمد أمين كل من ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، من إخراج حسام علي.

وقررت ريهام عبدالغفور العودة لسباق دراما رمضان بمسلسل “ظلم المصطبة”، مع كل من: إياد نصار وفتحى عبدالوهاب، يحكى العمل قصصًا متصلة منفصلة عن قضايا اجتماعية معاصرة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هانى خليفة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي.

وبعد غياب عام واحد تعود دنيا سمير غانم لسباق رمضان 2025 بمسلسل “عايشة الدور”. من إخراج أحمد الجندى وكريم يوسف، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى تشويقي، على مدار 15 حلقة، كان آخر أعمالها مسلسل “جت سليمة” الذى عُرض خلال عام 2023.

كما تعود الفنانة إيمى سمير غانم للمنافسة خلال سباق رمضان 2025 بمسلسل “عقبال عندكم” بالمشاركة مع زوجها حسن الرداد، وإخراج علاء إسماعيل، وتأليف أحمد سعد والي، وكان آخر أعمالها مسلسل “سوبر ميرو” الذى عُرض عام 2019.

وبعد غياب 3 سنوات تعود الفنانة فيفى عبده للمشاركة فى مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل “العتاولة”، الذى تشارك فيه بجانب كل من: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى. آخر ظهور لها كان من خلال مسلسل “شغل عالي” الذى عُرض عام 2022.

أما هالة صدقى فتعود إلى ماراثون دراما رمضان بعد غياب عام واحد فقط، منذ “جعفر العمدة” الذى عُرض عام 2023. إذ ستنافس العام المقبل من خلال مسلسل “إش إش” الذى يعتبر أول مسلسل جاهز للعرض فى رمضان 2025.

يشارك فى العمل كل من: مى عمر، وماجد المصري، وشيماء سيف، وانتصار، وإدوارد وعلاء مرسي، وتأليف وإخراج محمد سامي. تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبي.

وبعد غياب استمر 6 سنوات يعود الفنان محمد هنيدى للمنافسة فى سباق رمضان بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج.

ويعود سامح حسين لدراما رمضان بمسلسل “برمودا” بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمه آخر أعماله، الجزء الثانى من مسلسل الأطفال “القبطان عزوز”، من بطولة إيمان السيد وبيومى فؤاد ومحمد ثروت فى رمضان 2019.

وبعد غياب استمر 6 سنوات منذ تقديمه آخر أعماله الدرامية الرمضانية “ليالى أوجيني”، يعود ظافر العابدين للمنافسة فى دراما رمضان بمسلسل “نلتقى بعد الفاصل” الذى كان يحمل اسم “سكة السلامة”، وهو من تأليف وائل حمدي.

فى المقابل، تأكد غياب عدد من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان الذى كتب عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “رسميًا غيابى عن دراما رمضان 2025”.

يعتبر هذا العام الثانى على التوالى الذى يغيب فيه محمد رمضان عن الشاشة، وذلك بعد تقديمه مسلسل “جعفر العمدة” خلال عام 2023، الذى حصل على نسبة مشاهدة عالية.

كما أعلنت يسرا عن عدم خوضها سباق رمضان 2025 بسبب انشغالها فى بعض الأعمال الأخرى. كان آخر أعمالها مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” الذى قدمته خلال العام الماضي.

وبسبب انشغاله بتصوير عدد من الأعمال السينمائية، قرر الفنان كريم عبدالعزيز الغياب فى موسم 2025، بعد نجاحه فى الموسم الماضى بمسلسل “الحشاشين”.

ويعمل عبدالعزيز على تحضيرات الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق”، بعد نجاح الجزءين السابقين، إلى جانب عمل جديد لم يعلن عنه بعد مع أكرم حسنى ومن إخراج بيتر ميمي.

كما يستعد كريم عبدالعزيز لفيلم جديد بعنوان “لعب عيال”، مع منى زكي، ومحمد ممدوح، عن الفتور العاطفى فى العلاقة الزوجية، فى إطار كوميدي.

وأعلن الفنان أمير كرارة عدم خوضه سباق رمضان 2025 وذلك بعد مشاركة استمرت 14 عامًا، بسبب انشغاله فى تصوير عملين دفعة واحدة.

وبسبب ارتباطه بتصوير بعض الأعمال السينمائية منها “فرقة الموت”، لن يظهر الفنان أحمد عز فى السباق الرمضانى لعام 2025. كانت آخر مشاركة لأحمد عز فى رمضان مسلسل “الاختيار 3” عام 2022.

كما يشهد ماراثون رمضان 2025 غياب الفنان الكبير يحيى الفخرانى بعد توقف مسلسل “الأستاذ” فى ظروف غامضة.

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