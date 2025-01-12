رئيس حي شرق بالإسكندرية يتابع فعاليات سوق اليوم الواحد

تفقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي شرق بالإسكندرية فعاليات سوق اليوم الواحد المزارعين والمقام بمنطقة سيدى جابر شرق المحافظة للاطمئنان على توفير كافة السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين.

يأتى ذلك بحضور الإدارات المعنية متمثلة فى إدارة المتابعة وشئون البيئة والرصد البيئي وإشغال طريق والكهرباء والحدائق وشركة نهضة مصر حتى يخرج السوق فى أفضل صورة.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتوسع فى نموذج سوق اليوم الواحد وجعله على يومين وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ووفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية بمتابعة إقامة هذه الأسواق بنطاق الأحياء.





وفي هذا السياق تابعت رئيسة الحي حركة البيع والشراء ومدى رضا المواطنين وكذلك جودة المنتجات المعروضة ومدى التخفيض في الأسعار لتحقيق الهدف المرجو.





هذا وقد لاقى السوق اقبالًا جماهيريًّا كبيرًا وتكون من ٣٠ باكية بمختلف المعروضات من لحوم وأسماك ودجاج وخضر وفاكهة وعطارة ومستحضرات تجميل وفي انتظار المزيد.



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