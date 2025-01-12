الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

آرسنال ومانشستر
آرسنال ومانشستر يونايتد

يلتقي فريق أرسنال، مع نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2024- 2025.

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

ويستضيف ملعب "الإمارات" مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد لهذا الموسم.

وأسفرت القرعة عن مباراة ساخنة مبكرة بين آرسنال ومانشستر يونايتد في تلك المرحلة من الكأس.

ارسنال
ارسنال

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد 

وتنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد 

ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن ثم بث مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد فيما أعلنت قناة "BBC One" التابعة للشبكة الشهيرة إذاعتها للمباراة في بريطانيا.

ويخوض آرسنال تلك المباراة بعد خسارته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، في حين أن مانشستر يونايتد تعادل بشكل مثير مع ليفربول بهدفين لمثلهما، الأسبوع الماضي، في الجولة العشرين من  الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

وستجرى مراسم قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بمجرد انتهاء تلك المباراة، رغم أن مرحلة دور الـ64 مستمرة حتى الثلاثاء القادم.

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