تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1208 شاحنة و40 سيارة.

موانئ البحر الاحمر

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 610 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 598 شاحنة و10 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين دليلة وسينا، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية وسينا وغادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 3900 طن بضائع و510 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان، بريدج، آور وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2210 راكب بموانيها.



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